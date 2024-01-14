Экс-игрок «Спартака» Мор дал прогноз на финал «Реал» - «Барселона»

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение о предстоящем финальном поединке Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной».

«Реал» гораздо сильнее. И обыграть «Барселону» Мадрид всегда будет рад. Встреча будет результативной. Не такой, как поединок «бланкос» и «Атлетико». Но минимум три мяча забьют», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня, 14 января, на стадионе в Саудовской Аравии. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.