Титов сделал прогноз на матч «Реал» - «Барселона»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мыслями о финале Суперкубка Испании «Реал» - «Барселона».

«Поставлю на тотал больше 3 мячей. Важно командам продавать себя и на Ближнем Востоке, захватывать рынок. «Реал» выглядит фаворитом, но нельзя исключать и 2:2 в основное время», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч состоится в воскресенье, 14 января, в Саудовской Аравии. Главным рефери поединка назначен Мунуэра Хуан Мартинес. Подробную текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.