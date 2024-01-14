Просинечки выбрал между «Реалом» и «Барселоной»

Бывший футболист Роберт Просинечки, поигравший за каталонскую «Барселону» и мадридский «Реал», высказался о предстоящем финальном поединке Суперкубка Испании.

«Я буду поддерживать «Реал». Это мой первый испанский клуб, поэтому мои симпатии склоняются в сторону мадридцев. Меня тянет к «Реалу». Хочу, чтобы команда Анчелотти одержала победу», - передает слова Просинечки AS.

Финальный матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня, 14 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий в противостоянии можно будет в текстовой онлайн-трансляции на Liveresult.ru.