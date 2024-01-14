«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1

В финальном матче Суперкубка Испании по футболу «Реал» играет против «Барселоны».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Барселона
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Протокол игры
|(1:0) Винисиус Жуниор7'
|(2:0) Винисиус Жуниор10'
|33'Левандовски Роберт (2:1)
|(3:1) Винисиус Жуниор39'
Лунин Андрей•Карвахаль Даниэль•Рюдигер Антонио•Начо Фернандес•Менди Ферлан•Тчуамени Орельен•Вальверде Федерико•Кроос Тони•Беллингем Джуд• 43'Родриго•Винисиус Жуниор
Пенья Иньяки•Кунде Жюль•Араухо Рональд• 37'Кристенсен Андреас•Бальде Алехандро•Де Йонг Френки•Гюндоган Илкай•Педри•Роберто Серхи• 40'Левандовски Роберт•Торрес Ферран
Сегодня. Стадион "Аль-Аввал Парк " .
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