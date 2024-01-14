Начо сам должен решить своё будущее в «Реале»

Контракт капитана мадридского «Реала» Начо Фернандеса истекает в конце текущего сезона.

Как утверждает журналист Хосе Феликс Диас, Начо сам должен определить свою судьбу. По данным источника, еще несколько недель назад президент «Реала» Флорентино Перес дал понять футболисту, что его контракт будет продлен, как только он сам захочет встретиться и обсудить этот вопрос.

В текущем сезоне 33-летний Начо принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки и два раза был удален с поля.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в пять миллионов евро.