Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Альгуасиль оценил игру Захаряна с «Атлетиком»

14 Января 2024 • 12:45 Комментировать
Атлетик Б
2:1
Реал Сосьедад

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался об игре российского полузащитника Арсена Захаряна в минувшем матче с «Атлетиком».

«Юри Берчиче хорошо сделал свою работу, чем помешал Арсену лучше проявить себя. Конечно, Захаряну не совсем привычно играть на правом краю, но я уверен, что он может себя там проявить, по этой причине я поставил его туда», — цитирует Альгуасиля Football Fantasy.

«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетику» в 20-м туре чемпионата Испании со счетом 1:2. Захарян провел на поле 63 минуты и не отметился голевыми действиями.

17 января команда Альгуасиля встретится с «Осасуной» в рамках 1/8 финала Кубка Испании, начало — в 23:00 по мск.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Реал Сосьедад Юри Берчиче Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Января
12:45
Альгуасиль оценил игру Захаряна с «Атлетиком»
13 Января
22:32
«Атлетик» выиграл дерби и догнал «Барселону»
22:18
Захарян сыграл 20-й матч за «Реал Сосьедад», у него в активе лишь ассист 1
20:00
«Атлетик» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
19:38
Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Атлетиком»
12 Января
21:23
Актуальный прогноз и ставка на матч Атлетик – Реал Сосьедад чемпионата Испании – 13 января 2024
18:29
Прогноз и ставка на точный счёт матча Атлетик Б — Реал Сосьедад чемпионата Испании — 13 января 2024
11 Января
10:49
Гершкович: «Захарян не оправдывает тех надежд, которые мы возлагали на него»
10 Января
10:18
Захарян сможет принять участие в матче с «Атлетиком»
09 Января
17:24
«Атлетик» - «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки БК Pinnacle
17:24
Дьяков: Захарян всё сделал правильно, уехав в Европу 1
08 Января
20:07
Захарян в восторге от главного тренера своего клуба
19:34
Рианчо: От Захаряна ожидали больше результативных действий
11:35
«Челси» нацелился на защитника из Ла Лиги
09:15
Мор: «В матче с «Малагой» Захарян выглядел нормально» 3
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе ​Бензема принял решение по будущему «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб Хави рассказал, что думает об Анчелотти
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
«Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.01.24 в 16:00
Альмерия Альмерия
Жирона Жирона
3.85 4.20 1.81
Видео
14.01.24 в 18:15
Кадис Кадис
Валенсия Валенсия
2.70 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Января
13:01 · Испания. Ла Лига
Начо сам должен решить своё будущее в «Реале» слухи
12:45 · Испания. Ла Лига
Альгуасиль оценил игру Захаряна с «Атлетиком»
12:32 · Испания. Ла Лига
Хави: «Ямаль всегда уверен в себе»
11:20 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Я уверен, что у нас не возникнет проблем с согласованием нового контракта»
09:24 · Испания. Ла Лига
Суарес высказался о матче «Реал» - «Барселона»
09:11 · Испания. Ла Лига
Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала»
08:42 · Испания. Ла Лига
Уткин сделал прогноз на матч «Реал» - «Барселона»
04:05 · Англия. Премьер-лига
У Бензема есть три варианта в Европе слухи
03:41 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Я всегда считал себя полузащитником»
03:32 · Англия. Премьер-лига
Майораль – об интересе «Арсенала»: «Я был удивлён»
03:20 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Победа над «Реалом» придаст нам уверенности»
01:25 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Был бы очень рад возвращению Крооса в сборную Германии»
01:02 · Испания. Ла Лига
«Бетис» наконец-то победил, забив один гол аутсайдеру
00:39 · Испания. Ла Лига
Витор Роке готов помочь «Барселоне» в матче с «Реалом»
00:01 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» отклонил предложение по Корреа слухи
Все новости
Рекомендуем