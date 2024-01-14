Альгуасиль оценил игру Захаряна с «Атлетиком»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался об игре российского полузащитника Арсена Захаряна в минувшем матче с «Атлетиком».

«Юри Берчиче хорошо сделал свою работу, чем помешал Арсену лучше проявить себя. Конечно, Захаряну не совсем привычно играть на правом краю, но я уверен, что он может себя там проявить, по этой причине я поставил его туда», — цитирует Альгуасиля Football Fantasy.

«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетику» в 20-м туре чемпионата Испании со счетом 1:2. Захарян провел на поле 63 минуты и не отметился голевыми действиями.

17 января команда Альгуасиля встретится с «Осасуной» в рамках 1/8 финала Кубка Испании, начало — в 23:00 по мск.

