Хави: «Ямаль всегда уверен в себе»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился комментарием о молодом нападающем команды Ламине Ямале.

«Я бы выделил Ямаля за то, что он всегда уверен в себе. Он показывает свой талант и свои качества в игре с любым соперником. Он еще молод, но благодаря своей уверенности не будет отвлекаться на пристальное внимание», — цитирует испанского специалиста Mundo Deportivo.

В текущей кампании 16-летний Ямаль принял участие в 26 играх с учетом всех турниров, забил два гола и стал автором четырех результативных передач.

Сегодня, 14 января, «Барселона» встретится с «Реалом» в рамках финального матча за Суперкубок Испании. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.