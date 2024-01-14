Бывший нападающий «Байера», «Аякса» и других европейских команд Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданиюрассказал, за кого будет болеть в финале Суперкубка Испании.

«Я буду переживать за «Реал». Всё-таки он настолько фартовый, что добьётся нужного результата несмотря ни на что.

Фарт или умение Анчелотти подстроиться под разные ситуации? Думаю, это из-за футболистов, Анчелотти, удачи и традиций «Реала». Всё это вместе взятое помогает добиваться нереальных успехов команде.

Кого я могу выделить? Понятное дело, там Беллингем блистает. В летнюю или зимнюю кампанию ещё придут ребята. Даже без потенциальных новичков «Реал» всегда остаётся «Реалом» и топ-клубом с такими удивительными результатами, которые заставляют уважать этот клуб», — сказал Булыкин.

Сегодня, 14 января, «Реал» сыграет против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. Встреча пройдёт в Саудовской Аравии, начало – в 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.