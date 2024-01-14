Серхи Роберто: «Я уверен, что у нас не возникнет проблем с согласованием нового контракта»

Полузащитник Серхи Роберто ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне».

Ранее главный тренер команды Хави Эрнандес заявил, что хочет сохранить игрока в команде. Напомним, предстоящим летом у Роберто истекает контракт с «Барселоной».

— Если тренер хочет, чтобы я остался... Я уверен, что у нас не возникнет проблем с согласованием нового контракта. Я надеюсь, что в следующем сезоне мы снова будем здесь, чтобы поговорить о финалах, — приводит слова Роберто журналист Фабрицио Романо.

31-летний футболист является воспитанником «Барселоны». В этом сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив одну голевую передачу.