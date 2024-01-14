Суарес высказался о матче «Реал» - «Барселона»

Бывший форвард каталонской «Барселоны» Луис Суарес высказался о предстоящем финале Суперкубка Испании, где «сине-гранатовым» будет противостоять мадридский «Реал».

«Будет приятно посмотреть такой матч. Все знают, за кого я буду болеть. Желаю «Барселоне» всего самого лучшего. Выход в финал доказывает, что у каталонцев хорошая команда. Победа в турнире поможет им в эмоциональном плане», - передает слова уругвайца газета Marca.

Финальный поединок между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня, 14 января, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.