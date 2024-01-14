Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала»

38-летний хавбек сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом информируют журналисты AS.

По сведениям источника, в подписании опытного полузащитника заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Модрич может перейти в другую команду летом на правах свободного агента.

Напомним, что хорватский футболист выступает за «королевский» клуб с 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 22 поединках за мадридскую команду, отметившись одним голом и пятью ассистами. Его трансферный ценник – десять миллионов евро.