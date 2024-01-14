Уткин сделал прогноз на матч «Реал» - «Барселона»

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании, в котором мадридский «Реал» встретится с каталонской «Барселоной».

«В этом году «Барсе» не удастся взять суперкубок. Мне больше видится, что каталонцы могут не проиграть в основное время. Мой вариант такой: победа «Реала» с учетом дополнительного времени и пенальти», - приводятся слова Василия на страницах «Спорт-Экспресса».

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня, 14 января. Стартовый свисток запланирован в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.