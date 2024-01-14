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Серхи Роберто: «Я всегда считал себя полузащитником»

14 Января 2024 • 03:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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Через 16 ч. 34 мин.

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто признался, что был и остаётся полузащитником, а не крайним защитником.

31-летний футболист часто задействовался на правом фланге обороны ради нужд команды, успешно справляясь с этой обязанностью. Тем не менее, как заявил сам Роберто, ему всегда нравилось играть именно в средней линии.

«Я всегда говорил, что считаю себя полузащитником. Я играл в полузащите с детства, но затем начал преимущественно выходить на фланге защиты ввиду некоторых обстоятельств. В этом сезоне я вновь чаще играю в середине, что меня радует. Надеюсь, смогу и дальше приносить пользу команде», – заявил Серхи Роберто в преддверии финала Суперкубка с мадридским «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто

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