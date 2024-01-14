Серхи Роберто: «Победа над «Реалом» придаст нам уверенности»

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто высказался о предстоящем матче финала Суперкубка Испании против мадридского «Реала».

«Эль класико» пройдёт в воскресенье, его начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

«В этом матче мотивация и дух соперничества будут запредельными. Когда судья даст свисток, начнётся настоящий финал. Надеюсь, мы одержим победу, что придаст нам уверенности, которая так необходима для команды.

Я очень хочу завоевать этот трофей. Мы всегда хотим играть хорошо и получать удовольствие от футбола, но это финал, и мы должны победить в нём любым способом, чтобы поднять над головой кубок», – цитирует Barcacentre Серхи Роберто.