«Бетис» наконец-то победил, забив один гол аутсайдеру

Забывший вкус побед «Бетис» в 20-м туре чемпионата Испании принимал «Гранаду» из зоны вылета. Ассане Диао создал первый опасный момент, но его удар парирован. При всем доминировании севильцев следующая реальная угроза воротам была создана на 76-й минуте, когда Иско с передачи Марка Роки открыл счет. Матиас Аресо довольно быстро забил мяч в ответ, но судьи усмотрели там вне игры.
«Бетис» наконец-то победил и вышел на чистое седьмое место. Противник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Иско Аларкон76'
Силва Руи•Руибаль Айтор50' (Бусто Пабло (50') •Песселья Херман•Папастатопулос Сократис• 55'Абнер•Рока Марк•Гуардадо Андрес•Энрике Луис IX•Иско Аларкон• 90'Перес Айосе19' (Диао Ассане (19') • 64'Виллиан Жозе69' (Фекир Набиль (69')
Баталья Аугусто• 43'Мендес Бруно II 13'90' (Мелендо Оскар (90') •Пёнтковски Камиль•Микель Игнаси•Нева Карлос•Сарагоса Брайан•Руис Серхио69' (Гумбау Херард (69') •Вильяр Гонсало87' (Онгла Мартин (87') •Кальехон Хосе69' (Аресо Матиас (69') •Узуни Мюрто 33'87' (Пуэртас Антонио (87') •Бое Лукас
13 января. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
Бан пользователя