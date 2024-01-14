«Бетис» наконец-то победил, забив один гол аутсайдеру

Забывший вкус побед «Бетис» в 20-м туре чемпионата Испании принимал «Гранаду» из зоны вылета. Ассане Диао создал первый опасный момент, но его удар парирован. При всем доминировании севильцев следующая реальная угроза воротам была создана на 76-й минуте, когда Иско с передачи Марка Роки открыл счет. Матиас Аресо довольно быстро забил мяч в ответ, но судьи усмотрели там вне игры.

«Бетис» наконец-то победил и вышел на чистое седьмое место. Противник - предпоследний.