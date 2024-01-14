Витор Роке готов помочь «Барселоне» в матче с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке готов сыграть в предстоящем «эль класико».

18-летний бразилец завершил кубковый матч против «Барбастро» с ощущением дискомфорта, а в поединке против «Осасуны», прошедшем 11 января, остался на скамейке запасных. Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, тесты не выявили у новичка «сине-гранатовых» травмы. В субботу форвард провёл полноценную тренировку с командой, а в воскресенье будет готов сыграть в финале Суперкубка Испании против мадридского «Реала».

Витор Роке стал игроком «Барселоны» в январе, перебравшись из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Юный футболист успел провести два матча за каталонцев.