Иско проводит 350-й матч в Ла Лиге

Полузащитник «Бетиса» Иско в 350-й раз вышел на поле в матче Ла Лиги.

31-летний игрок попал в стартовый состав севильского коллектива в поединке 20-го тура против «Гранады». По сведениям Opta, это 350-я игра Иско в чемпионате Испании за всю карьеру. Подавляющее большинство матчей – 246 – атакующий хавбек провёл в цветах мадридского «Реала». В составе «Малаги» испанец сыграл 69 раз, за «Бетис» – 19, за «Севилью» – 12, ещё четырежды – за «Валенсию». В активе футболиста на данный момент 53 забитых мяча и столько же ассистов.

За ходом матча «Бетис» – «Гранада» можно следить на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция.