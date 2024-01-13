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Анчелотти – о Кроосе: «Он обладает такими знаниями об этом мире, что ничто не может на него повлиять»

13 Января 2024 • 23:23 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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Через 21 ч. 57 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике столичного клуба Тони Кроосе, которого освистывали при любом касании в матче 1/2 финала Суперкубка Испании против «Атлетико».

«Освистывание не повлияли и не повлияют на него. Он обладает такими знаниями об этом мире, что ничто не может на него повлиять. Я с ним не разговаривал на эту тему. Он, как и все остальные, мотивирован и готов к игре против «Барселоны», - приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

Напомним, что в финале Суперкубка Испании столичный клуб сыграет против «Барселоны». Игра состоится завтра, 14 января.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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