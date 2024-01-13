Анчелотти – о Начо: «Он один из игроков, которые служат примером для новых футболистов»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о центральном защитнике столичного клуба Начо Фернандесе.

«Он один из игроков, которые служат примером для новых игроков с точки зрения серьезности, профессионализма, желания и мотивации. Все возрастные игроки, такие как Лука Модрич, Тони Кроос, Даниэль Карвахаль, Начо продолжают оставаться примером для новичков в команде», - приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

33-летний воспитанник «Реала» выступает за основной состав мадридцев с 2012 года. Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.