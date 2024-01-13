Суарес: «Месси, Альба, Бускетс и я мечтали завершить карьеру в «Барселоне»

Новичок «Интер Майами» Луис Суарес высказался о воссоединении с бывшими товарищами по «Барселоне».

Уругвайский форвард официально перебрался в «Интер Майами» в конце декабря. С лета в клубе уже выступают Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс, также в прошлом игравшие за «Барселону».

«Месси, Альба, Бускетс и я мечтали завершить карьеру в «Барселоне». Мы обязательно соберёмся вместе, чтобы посмотреть финал Суперкубка Испании против «Реала», ведь мы любим футбол, любим «Барсу», а финал – это всегда интересно. Вы знаете, какую команду мы будем поддерживать», – передаёт Managing Barca слова Суареса.

Матч «Барселоны» против мадридского «Реала» состоится в воскресенье.