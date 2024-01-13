Борис Игнатьев считает, что «Реал» сильнее «Барселоны»

Знаменитый футбольный тренер Борис Игнатьев порассуждал об «эль класико». Напомним, уже завтра в Эр-Рияде, что в Саудовской Аравии, в очном матче за Суперкубок Испании сойдутся мадридский «Реал» и «Барселона». Эксперт назвал фаворита этого матча.

«В первом тайме встречи с «Осасуной» (2:0) игра «сине‑гранатовых» не впечатлила. «Реал» же блестяще сыграл с «Атлетико» (5:3), команда Диего Симеоне выглядела превосходно, но «сливочные» все равно выиграли», - рассуждает Игнатьев для «Матч ТВ».

В особенности Игнатьев отметил атакующую мощь игроков «сливочных», которые прекрасно комбинировали в минувшем дерби. Игроки «Атлетико» также показывали себя неплохо по мнению Игнатьева, выходя из обороны в атаку.

«Если брать за основу увиденное ранее, «Реал» имеет преимущество», - заключил эксперт.