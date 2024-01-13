«Атлетик» выиграл дерби и догнал «Барселону»

«Атлетик» и «Реал Сосьедад» провели дерби в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Первый момент был у Горки Гурусеты, но удар головой немного неточный. Атака хозяев по левому флангу с прострелом от Юри Берчиче, мяч дважды срикошетил, и Алекс Беренгер его спокойно покатил в сетку - 1:0. Арсен Захарян отметился ударом с правого края штрафной и не попал в цель. Вскоре Нико Уильямс прострелил с правого фланга, немного сумбура, и Беренгер снова добавил мяч в цель - 2:0. Захаряну отвели сегодня 62 минуты на поле. В концовке с левого края штрафной Анхель Муньос пробил, а Микель Оярсабаль грудью подправил мяч в сетку - 2:1.
«Атлетик» все же не упустил победу и делит третье место с «Барселоной». «Реал» - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Беренгер Алекс30'
|(2:0) Беренгер Алекс42'
|88'Оярсабаль Микель (2:1)
Унай Симон•Лекуе Иньиго•Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Юри Берчиче•Руис Иньиго70' (Эррера Андер (70') •Весга Микель•Беренгер Алекс85' (Муньяин Икер (85') •Сансет Ойян70' (Гомес Унаи (70') • 90'Уильямс Нико85' (Malcom Ares (85') •Гурусета Горка74' (Вильялибре Асьер (74')
Марреро Унаи•Одриосола Альваро19' (Ариц Элустондо (19') • 90'Субельдия Игор•Ле Норман Робен• 90'Тирни Киран80' (Муньос Айхен (80') •Захарян Арсен63' (Магунаселая Хон (63') •Мерино Микель• 90'Субименди Мартин•Барренечеа Андер 61'63' (Дади Альберто (63') •Браис Мендес80' (Оласагасти Хон (80') •Оярсабаль Микель
13 января. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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