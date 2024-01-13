«Атлетик» выиграл дерби и догнал «Барселону»

«Атлетик» и «Реал Сосьедад» провели дерби в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Первый момент был у Горки Гурусеты, но удар головой немного неточный. Атака хозяев по левому флангу с прострелом от Юри Берчиче, мяч дважды срикошетил, и Алекс Беренгер его спокойно покатил в сетку - 1:0. Арсен Захарян отметился ударом с правого края штрафной и не попал в цель. Вскоре Нико Уильямс прострелил с правого фланга, немного сумбура, и Беренгер снова добавил мяч в цель - 2:0. Захаряну отвели сегодня 62 минуты на поле. В концовке с левого края штрафной Анхель Муньос пробил, а Микель Оярсабаль грудью подправил мяч в сетку - 2:1.

«Атлетик» все же не упустил победу и делит третье место с «Барселоной». «Реал» - шестой.