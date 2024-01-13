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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» выиграл дерби и догнал «Барселону»

13 Января 2024 • 22:32 Комментировать
Атлетик Б
2:1
Реал Сосьедад

«Атлетик» и «Реал Сосьедад» провели дерби в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Первый момент был у Горки Гурусеты, но удар головой немного неточный. Атака хозяев по левому флангу с прострелом от Юри Берчиче, мяч дважды срикошетил, и Алекс Беренгер его спокойно покатил в сетку - 1:0. Арсен Захарян отметился ударом с правого края штрафной и не попал в цель. Вскоре Нико Уильямс прострелил с правого фланга, немного сумбура, и Беренгер снова добавил мяч в цель - 2:0. Захаряну отвели сегодня 62 минуты на поле. В концовке с левого края штрафной Анхель Муньос пробил, а Микель Оярсабаль грудью подправил мяч в сетку - 2:1.

«Атлетик» все же не упустил победу и делит третье место с «Барселоной». «Реал» - шестой.

Протокол игры  
Атлетик Б2:1Реал Сосьедад
(1:0) Беренгер Алекс30'  
(2:0) Беренгер Алекс42'  
  88'Оярсабаль Микель (2:1)
Унай СимонЛекуе ИньигоВивиан ДаниэльПаредес АйторЮри БерчичеРуис Иньиго 70' (Эррера Андер ( 70') Весга МикельБеренгер Алекс 85' (Муньяин Икер ( 85') Сансет Ойян 70' (Гомес Унаи ( 70'  90') Уильямс Нико 85' (Malcom Ares ( 85') Гурусета Горка 74' (Вильялибре Асьер ( 74')
Запасные: Хаурегисар МикельАгирреcабала ХуленГарсия РаульЙерай АльваресДе Маркос ОскарПрадос БеньятНоласкоайн Перу
Марреро УнаиОдриосола Альваро 19' (Ариц Элустондо ( 19'  90') Субельдия ИгорЛе Норман Робен  90'Тирни Киран 80' (Муньос Айхен ( 80') Захарян Арсен 63' (Магунаселая Хон ( 63') Мерино Микель  90'Субименди МартинБарренечеа Андер  61' 63' (Дади Альберто ( 63') Браис Мендес 80' (Оласагасти Хон ( 80') Оярсабаль Микель
Запасные: Фиабема БрайанАйеса ГайзкаУрко ГонсалесАндре СилваФрага АйторПачеко ХонТуррьентес Беньят
13 января. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Реал Сосьедад

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