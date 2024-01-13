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Захарян сыграл 20-й матч за «Реал Сосьедад», у него в активе лишь ассист

13 Января 2024 • 22:18 Комментировать (1)
Атлетик Б
2:1
Реал Сосьедад

Вечером субботы Арсен Захарян сыграл свой 20-й по счёту матч за «Реал Сосьедад» после перехода в клуб из Сан-Себастьяна из московского «Динамо».

Как сообщает Opta Sports, Арсен провёл на поле против «Атлетика» (0:2) 62 минуты, совершил 34 касания мяча, нанёс два удара по воротам (лучший в команде за матч), выиграл шесть из 12 единоборств, сделал 11 точных передач из 12.

Напомним, что за свои 20 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах Арсен оформил всего лишь один ассист – дело было в игре против «Вильярреала» в рамках чемпионата Испании. Больше у россиянина голевых действий пока нет, но в подавляющем большинстве матчей он выходил на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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Комментарии (1) Все комментарии
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Leonardis
13 Января 2024 в 23:16
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