Булыкин ставит на «Реал» в грядущем «эль класико»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин объяснил, почему считает мадридский «Реал» фаворитом в грядущем «эль класико». Матч, напомним, пройдёт завтра, 14 января, «Барселона» и «Реал» поспорят за Суперкубок Испании.

«Отдам предпочтение «Реалу». Всё-таки он настолько фартовый, что всегда добивается нужного результата», - делится Булыкин с Vprognoze.ru.

Ранее мадридцы выбили в полуфинале из мини-турнира «Атлетико» в насыщенном матче с восемью голами (5:3), а «Барселона» уверенно обыграла «Осасуну», оформив в ворота клуба из Памплоны два безответных мяча.

В октябре матч «Барсы» и «Реала» завершился победой «сливочных», 2:1.