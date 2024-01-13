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Булыкин ставит на «Реал» в грядущем «эль класико»

13 Января 2024 • 21:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.55 2 3.10
14.01 22:00

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин объяснил, почему считает мадридский «Реал» фаворитом в грядущем «эль класико». Матч, напомним, пройдёт завтра, 14 января, «Барселона» и «Реал» поспорят за Суперкубок Испании.

«Отдам предпочтение «Реалу». Всё-таки он настолько фартовый, что всегда добивается нужного результата», - делится Булыкин с Vprognoze.ru.

Ранее мадридцы выбили в полуфинале из мини-турнира «Атлетико» в насыщенном матче с восемью голами (5:3), а «Барселона» уверенно обыграла «Осасуну», оформив в ворота клуба из Памплоны два безответных мяча.

В октябре матч «Барсы» и «Реала» завершился победой «сливочных», 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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