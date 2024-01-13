«Мальорка» c «Сельтой» обменялись голами

В 20-м туре чемпионата Испании боролись середняки «Мальорка» и «Сельта». Уже на 10-й минуте Йорген Ларсен создал момент для Яго Аспаса, и ветеран реализовал свой шанс - 0:1. Кайл Ларин мог сравнивать, но в отличной ситуации немного промахнулся. И все же он отправил мяч в сетку, уже на 43-й минуте по итогам затяжной комбинации своей команды. Ларин был близок к дублю после перерыва, но на сей раз голкипер выручил.

В итоге ничья 1:1, команды остаются соседями по таблице, островитяне сохранили отрыв в два очка и делят 14-е место.