«Мальорка» c «Сельтой» обменялись голами

В 20-м туре чемпионата Испании боролись середняки «Мальорка» и «Сельта». Уже на 10-й минуте Йорген Ларсен создал момент для Яго Аспаса, и ветеран реализовал свой шанс - 0:1. Кайл Ларин мог сравнивать, но в отличной ситуации немного промахнулся. И все же он отправил мяч в сетку, уже на 43-й минуте по итогам затяжной комбинации своей команды. Ларин был близок к дублю после перерыва, но на сей раз голкипер выручил.
В итоге ничья 1:1, команды остаются соседями по таблице, островитяне сохранили отрыв в два очка и делят 14-е место.
Протокол игры
|10'Аспас Яго (0:1)
|(1:1) Ларин Кайл43'
Райкович Предраг•Гонсалес Джованни• 45'Раильо Антонио•Копете Хосе• 89'Маффео Пабло•Лато Тони80' (Ван дер Хейден Сибе (80') •Санчес Антонио70' (Маскарель Омар (70') •Саму Кошта65' (Дардер Серхи (65') •Ману Морланес70' (Пратс Абдон (70') • 89'Родригес Даниэль I•Ларин Кайл 37'
Гуаита Висенте•Жаилсон Маркес•Нуньес Унай•Домингес Карлос•Мингеса Оскар•Санчес Мануэль•Перес Карлес46' (Родригес Мигель (46') •Тапия Ренато•Дотор Карлос80' (Де ла Торре Лука (80') •Аспас Яго70' (Дувикас Анастасиос (70') •Ларсен Йорген 82'
13 января. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
Бан пользователя