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Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Атлетиком»

13 Января 2024 • 19:38 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Сосьедад
1 2.05 X 3.35 2 4.05
Через 0 ч. 37 мин.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян с первых минут выйдет на поле в предстоящей игре с «Атлетиком» из Бильбао.

Матч 20-го тура чемпионата Испании между командами состоится сегодня, 13 января.

Стартовый состав «Реал Сосьедада»: Марреро (вр), Тирни, Ле Норман, Субельдия, Одриосола, Захарян, Мерино, Субименди, Браис Мендес, Оярсабаль, Барренечеа.

В текущем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров и отметился одной голевой передачей.

Начало поединка «Атлетик» - «Реал Сосьедад» состоится в 20:30 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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