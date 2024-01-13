Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Атлетиком»

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян с первых минут выйдет на поле в предстоящей игре с «Атлетиком» из Бильбао.

Матч 20-го тура чемпионата Испании между командами состоится сегодня, 13 января.

Стартовый состав «Реал Сосьедада»: Марреро (вр), Тирни, Ле Норман, Субельдия, Одриосола, Захарян, Мерино, Субименди, Браис Мендес, Оярсабаль, Барренечеа.

В текущем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров и отметился одной голевой передачей.

Начало поединка «Атлетик» - «Реал Сосьедад» состоится в 20:30 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.