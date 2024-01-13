Кобелев: «Сейчас «Реал» выглядит предпочтительнее «Барселоны»

Российский футбольный тренер Андрей Кобелев порассуждал о грядущем матче за Суперкубок Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Поединок назначен на завтра, 14 января.

«Реал» выглядит предпочтительнее. Не стал бы сравнивать по игре «Реал» и «Барселону», это очень разные направления. «Реал» даже когда имеет в составе травмированных игроков, соблюдает баланс игры в обороне и в атаке», - говорит Кобелев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Реал» пути к финалу Суперкубка разобрался с «Атлетико» в ярчейшем матче (5:3), а «Барселона» уверенно обыграла «Осасуну» (2:0).