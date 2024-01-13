Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кобелев: «Сейчас «Реал» выглядит предпочтительнее «Барселоны»

13 Января 2024 • 19:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.55 2 3.10
14.01 22:00

Российский футбольный тренер Андрей Кобелев порассуждал о грядущем матче за Суперкубок Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Поединок назначен на завтра, 14 января.

«Реал» выглядит предпочтительнее. Не стал бы сравнивать по игре «Реал» и «Барселону», это очень разные направления. «Реал» даже когда имеет в составе травмированных игроков, соблюдает баланс игры в обороне и в атаке», - говорит Кобелев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Реал» пути к финалу Суперкубка разобрался с «Атлетико» в ярчейшем матче (5:3), а «Барселона» уверенно обыграла «Осасуну» (2:0).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Андрей Кобелев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Января
19:35
Кобелев: «Сейчас «Реал» выглядит предпочтительнее «Барселоны»
18:08
Ставка и прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона Суперкубка Испании — 14 января 2024
18:08
Анчелотти нашёл «джокера»
15:03
Прогноз и ставка на точный счёт матча Реал Мадрид — Барселона Суперкубка Испании — 14 января 2024
14:26
Хави рассказал, что у него общего с Анчелотти
14:21
Хави: «Считаю Анчелотти одним из лучших тренеров в истории футбола»
14:02
Хави рассказал, как «Барселона» планирует нейтрализовать Беллингема
13:47
Хави спросили, будет ли Араухо вновь опекать Винисиуса
13:28
Хави: «Реал» становится сильнее, когда сильна «Барселона»
13:00
Анчелотти отреагировал на заявление Хави
12:45
Анчелотти: «Считаю Ферлана Менди лучшим левым защитником в мире»
12:37
Анчелотти ответил, является ли «Реал» фаворитом в матче с «Барселоной»
12:33
Анчелотти: Зидан очень помог мне в «Реале»
12:23
Анчелотти: Я буду рад любой победе над «Барселоной»
12:20
Анчелотти: «Я не планирую замены перед началом матча»
12:17
Анчелотти: У Хави нет такого опыта, который есть у меня
12:11
Анчелотти: «Мы близки к очередному титулу»
12:02
Гюлер: «Анчелотти доверяет мне»
10:58
«Ньюкасл» готов сделать скидку на трансфер Гимараэса «Реалу» и «Барселоне»
12 Января
19:57
​Игроки «Реала» получат бонус, если обыграют «Барселону»
19:43
Радченко считает «Реал» фаворитом финала Суперкубка Испании
15:50
​«Барселона» рассказала о травме Рафиньи – он пропустит «эль класико» 1
11:27
​Эксперты назвали фаворита матча за Суперкубок Испании «Реал» – «Барселона»
11 Января
20:03
Анчелотти определился с первым вратарём 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса ​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона» Мбаппе может перейти только в два клуба В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе ​Бензема принял решение по будущему Салах решил, где продолжит карьеру Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям Грузинский бриллиант рассыпается: Почему Кварацхелия выглядит хуже, чем в прошлом сезоне
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии
«Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Вильярреал Вильярреал
3
0
2.45 3.45 2.85
Видео
80 мин
Мальорка Мальорка
Сельта Сельта
1
1
2.50 3.10 3.05
Видео
13.01.24 в 20:30
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.19 3.35 3.40
Видео
13.01.24 в 23:00
Бетис Бетис
Гранада Гранада
1.61 4.20 5.20
Видео
14.01.24 в 16:00
Альмерия Альмерия
Жирона Жирона
3.85 4.20 1.81
Видео
14.01.24 в 18:15
Кадис Кадис
Валенсия Валенсия
2.70 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Января
19:38 · Испания. Ла Лига
Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Атлетиком»
19:35 · Испания. Ла Лига
Кобелев: «Сейчас «Реал» выглядит предпочтительнее «Барселоны»
19:19 · Англия. Премьер-лига
Беллингем пытается убедить Холанна перейти в «Реал»
18:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти нашёл «джокера»
17:59 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» трижды пробил в створ и разгромил «Вильярреал»
17:58 · Испания. Ла Лига
Деменко оценил игру Захаряна в «Реал Сосьедаде»
17:08 · Испания. Ла Лига
​Клуб Месси отказал «Барселоне»
17:03 · Испания. Ла Лига
Тюкавин: Критика Захаряна необоснованна
16:07 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» придумала, как подписать топ-полузащитника
16:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нашёл усиление во Франции слухи
14:26 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, что у него общего с Анчелотти
14:21 · Испания. Ла Лига
Хави: «Считаю Анчелотти одним из лучших тренеров в истории футбола»
14:02 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, как «Барселона» планирует нейтрализовать Беллингема
13:56 · Испания. Ла Лига
Бускетс поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании
13:47 · Испания. Ла Лига
Хави спросили, будет ли Араухо вновь опекать Винисиуса
Все новости
Рекомендуем