Анчелотти нашёл «джокера»

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти нашёл футболиста, который подходит на роль «джокера».

Как утверждает Relevo, Анчелотти полностью доверяет атакующему полузащитнику Браиму Диасу, который, по мнению тренера, в любой момент может изменить игру, выйдя на замену со скамейки запасных.

В текущем сезоне Диас принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Напомним, 24-летний испанец был признан лучшим игроком «Реала» по итогам декабря.

Завтра, 14 января, «Реал» встретится с «Барселоной» в рамках финального матча Суперкубка Испании. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск.

Браим Диас — лучший игрок «Реала» в декабре