«Лас-Пальмас» трижды пробил в створ и разгромил «Вильярреал»

В 20-м туре Ла Лиги «Лас-Пальмас» играл против «Вильярреала» и показал отменный результат, хотя почти не наносил удары в отличие от соперника (три попадания в створ из четырех попыток при 14 выстрелах у соперника). Уже на восьмой минуте Кирьян Родригес обыгрался с Альберто Молейро и отправил мяч в сетку. У соперника отменный шанс упустил Луис Моралес - промах в убойной ситуации. Даниэль Парехо со штрафного попал в перекладину. У хозяев сработал стандарт, после подачи с угла поля Хуанма Херцог ударом головой удвоил счет на табло. В середине второго тайма Родригес вовсе оформил дубль - 3:0. Александр Сорлот был близок к успеху, но голкипер парировал его удар.

«Лас-Пальмас» прервал трехматчевую серию без побед и догнал на седьмом месте «Бетис». Соперник - 14-й.