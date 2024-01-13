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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» трижды пробил в створ и разгромил «Вильярреал»

13 Января 2024 • 17:59 Комментировать
Лас-Пальмас
3:0
Вильярреал

В 20-м туре Ла Лиги «Лас-Пальмас» играл против «Вильярреала» и показал отменный результат, хотя почти не наносил удары в отличие от соперника (три попадания в створ из четырех попыток при 14 выстрелах у соперника). Уже на восьмой минуте Кирьян Родригес обыгрался с Альберто Молейро и отправил мяч в сетку. У соперника отменный шанс упустил Луис Моралес - промах в убойной ситуации. Даниэль Парехо со штрафного попал в перекладину. У хозяев сработал стандарт, после подачи с угла поля Хуанма Херцог ударом головой удвоил счет на табло. В середине второго тайма Родригес вовсе оформил дубль - 3:0. Александр Сорлот был близок к успеху, но голкипер парировал его удар.

«Лас-Пальмас» прервал трехматчевую серию без побед и догнал на седьмом месте «Бетис». Соперник - 14-й.

Протокол игры  
Лас-Пальмас3:0Вильярреал
(1:0) Родригес Кирьян8'  
(2:0) Херцог Хуанма52'  
(3:0) Родригес Кирьян63'  
Вальес АльвароСуарес Алехандро  16'Херцог Хуанма  34'Мармол МикаКардона Серхи  43'Мунир Эль-Хаддади 86' (Кардона Марк ( 86') Муньос Хави  16' 73' (Бенито Рамирес ( 73') Перроне МаксимоРодригес Кирьян 86' (Гонсалес Иньяки ( 86') Молейро Альберто 61' (Парк Марвин ( 61') Рамирес Сандро 73' (Луаодис Энзо ( 73')
Запасные: Эррера КристианПехиньо ФрансискоАарон ЭскандельКаба СориГоррин Алехандро
Йоргенсен ФилипАльтимира Адриа  1' 56' (Фемения Кико ( 56') Эрик-Бертран Байи  39'Куэнка ХорхеПедраса Альфонсо 68' (Морено Альберто ( 68') Ахомач ИлиасПарехо ДаниэльКомесанья Санти 68' (Коклен Франсис ( 68') Баэна Алехандро  19' 75' (Тригерос Мануэль ( 75') Морено ХерардМоралес Луис 56' (Сорлот Александр ( 56')
Запасные: Рейна ПепеКапу ЭтьенЛекович Стефан
13 января. Стадион "Гран Канария".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Лас-Пальмас

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