​Клуб Месси отказал «Барселоне»

Лионель Месси покинул родную «Барселону» летом 2021 года. Каталонский гранд не смог предложить аргентинцу новый контракт из-за своих серьёзных финансовых трудностей. С тех пор слухи не раз связывали Месси с возможным возвращением на «Камп Ноу», однако «сине-гранатовым» не удавалось этого добиться.

Как стало известно Mundo Deportivo, «Барселона» летом 2024 года хотела провести товарищеский матч против «Интер Майами». Тем не менее, нынешний клуб Месси отказал его бывшему клубу. Причина – плотный график, в частности обязательства по Кубку лиг.

Добавим, что летом Лионель Месси выступит за сборную Аргентины на Кубке Америки.