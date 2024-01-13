Тюкавин: Критика Захаряна необоснованна

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поддержал своего бывшего одноклубника Арсена Захаряна, который прошлым летом перешёл в «Реал Сосьедад».

Форвард отметил, что Захарян в Испании проводит достаточное количество времени на поле, но нужно понимать, что ещё идет процесс адаптации.

«Критика в его адрес вообще необоснованная. Он молодец, играет постоянно — в каждом матче почти», - приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.