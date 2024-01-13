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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тюкавин: Критика Захаряна необоснованна

13 Января 2024 • 17:03 Комментировать

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поддержал своего бывшего одноклубника Арсена Захаряна, который прошлым летом перешёл в «Реал Сосьедад».

Форвард отметил, что Захарян в Испании проводит достаточное количество времени на поле, но нужно понимать, что ещё идет процесс адаптации.

«Критика в его адрес вообще необоснованная. Он молодец, играет постоянно — в каждом матче почти», - приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Арсен Захарян Константин Тюкавин ещё теги
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