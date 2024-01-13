Хави рассказал, что у него общего с Анчелотти

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о своих общих чертах с наставником мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Что у меня общего с Анчелотти? Во время игровой карьере мы оба выступали на позиции полузащитника. Если же говорить о тренерской карьере, у нас разные идеи и системы», – дал понять Хави на пресс-конференции.

Напомним, 14 января «Барселона» и «Реал» встретятся между собой в Саудовской Аравии в рамках финала Суперкубка Испании. Год назад в аналогичном матче победу отпраздновала команда Хави Эрнандеса. Ранее наставник «Барселоны» назвал Анчелотти одним из лучших тренеров в истории футбола.