Хави: «Считаю Анчелотти одним из лучших тренеров в истории футбола»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сделал комплименты своему коллеге из мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Напомним, завтра состоится эль класико в рамках финала Кубка Испании, который стартует в 22:00 по московскому времени.

«Я уверен, что никогда не недооценивал Анчелотти. Наоборот, я всегда считал его одним из лучших тренеров в мире и в истории футбола. Его прошлое говорит само за себя. Карло триумфовал в каждой стране, в которой работал. Нельзя встретить человека, который плохо отзывался бы об Анчелотти. Он настоящий джентльмен, и у меня есть большое уважение к Карло», – сказал Хави на пресс-конференции.