Хави рассказал, как «Барселона» планирует нейтрализовать Беллингема

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о том, как его команда планирует остановить полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема в финале Суперкубка Испании, который состоится завтра. Напомним, в матче между «Реалом» и «Барселоной» в первом круге Ла Лиги Беллингем оформил дубль и принёс своей команде выездную победу 2:1.

«Как мы собираемся нейтрализовать Беллингема? Мы не будет концентрироваться на одном игроке, ведь так можно сойти с ума. У «Реала» очень много футболистов экстраординарного уровня: Винисиус, Родриго, Беллингем, Тчуамени, Модрич. Джуд является очень качественным игроком, который делает разницу на поле. Все в этом убедились в последнем эль класико», – сказал Хави на пресс-конференции.