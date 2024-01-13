Полузащитник «Интер» Майами Серхио Бускетс поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании, где его бывшая «Барселона» встретится с мадридским «Реалом». Команды сыграют между собой завтра в 22:00 по московскому времени.

«У меня не было возможности посмотреть полуфинал Суперкубка Испании с «Осасуной», но я очень рад, что «Барселона» выиграла. Надеюсь, команда обыграет «Реал» в финале, как это было год назад», – сказал Бускетс на пресс-конференции.

Напомним, Бускетс покинул «Барселону» в конце прошлого сезона и на правах свободного агента присоединился к «Интер» Майами. Ранее Серхио был одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны».