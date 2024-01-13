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Хави спросили, будет ли Араухо вновь опекать Винисиуса

13 Января 2024 • 13:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.55 2 3.10
14.01 22:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, сыграет ли центральный защитник Рональд Араухо на правом фланге обороны, чтобы лично опекать вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Напомним, «королевский клуб» завтра сыграет с «сине-гранатовыми» в рамках финала Суперкубка Испании.

«Будет ли Араухо опекать Винисиуса? Я не могу раскрыть все карты, ведь в таком случае сделаю большое одолжение Карло Анчелотти. Араухо выйдет в старте, но я не могу сказать, на какой позиции. Рональд в последнее время стал лучше играть с мячом. Он подтянул этот аспект под моим руководством», – сказал Хави на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес Винисиус Жуниор Рональд Араухо ещё теги

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