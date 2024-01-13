Хави спросили, будет ли Араухо вновь опекать Винисиуса

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, сыграет ли центральный защитник Рональд Араухо на правом фланге обороны, чтобы лично опекать вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Напомним, «королевский клуб» завтра сыграет с «сине-гранатовыми» в рамках финала Суперкубка Испании.

«Будет ли Араухо опекать Винисиуса? Я не могу раскрыть все карты, ведь в таком случае сделаю большое одолжение Карло Анчелотти. Араухо выйдет в старте, но я не могу сказать, на какой позиции. Рональд в последнее время стал лучше играть с мячом. Он подтянул этот аспект под моим руководством», – сказал Хави на пресс-конференции.