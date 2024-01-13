Хави: «Реал» становится сильнее, когда сильна «Барселона»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о предстоящем матче с «Реалом» за Суперкубок Испании.

— Мы сравнялись с «Реалом» по титулам, и в этом году боремся с ними за Суперкубок. Они становятся сильнее, когда сильна «Барселона», — цитирует Хави Diario AS.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Барселона» стала чемпионом страны и завоевала Суперкубок страны. В этом году команде Хави предстоит защищать свои титулы.

В воскресенье, 14 января состоится финальный матч Суперкубка Испании, в котором «Барселона» сыграет с « Реалом». Поединок пройдет в Саудовской Аравии и начнется в 22:00 по московскому времени.