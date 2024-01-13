Анчелотти отреагировал на заявление Хави

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса, который заявил, что всегда радуется победам.

— Хави сказал, что ему нравится побеждать? Я был бы удивлен, если бы Хави сказал, что он не любит побеждать. В предстоящем матче у команд одинаковые шансы на победу, как и в любом другом «эль класико», — приводит слова итальянца Madrid Universal.

В это воскресенье, 14 января, «Реал» и «Барселона» определят, кто станет обладателем Суперкубка Испании – 2024. Напомним, старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Действующим победителем Суперкубка является «Барселона», которая в прошлом году одолела «Реал» – 3:1.