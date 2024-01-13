Анчелотти: «Считаю Ферлана Менди лучшим левым защитником в мире»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что считает левого защитника Ферлана Менди лучшим в мире на своей позиции. Напомним, начиная с января 2023 года француз пропустил 29 матчей «королевского клуба» во всех турнирах из-за травм.

«Считаю Ферлана Менди лучшим левым защитником в мире», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед финалом Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны».

Напомним, в конце следующего сезона у Менди истекает контракт с мадридским «Реалом». Ближайшим летом руководство «королевского клуба» хочет продать француза и пригласить на его место Альфонсо Дэвиса из мюнхенской «Баварии».