Анчелотти: «Мы близки к очередному титулу»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии команды в преддверии «эль класико» с «Барселоной».

— Физическое и моральное состояние команды? У нас все хорошо. Душевное спокойствие. Команда восстановилась, эмоционально мотивирована. Мы близки к очередному титулу и постараемся победить, — приводит слова итальянского специалиста Madrid Universal.

Напомним, в полуфинальном матче Суперкубка Испании «Реал» одолел «Атлетико» (5:3 – д.в.), однако командам пришлось играть 120 минут вместо 90, так как после второго тайма на табло горел счет 3:3.

В воскресенье, 14 января, «Реал» разыграет трофей в поединке с «Барселоной». Начало матча запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.