Гюлер: «Анчелотти доверяет мне»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер поделился комментарием о работе с главным тренером команды Карло Анчелотти.

— Анчелотти доверяет мне, поэтому он дал мне возможность дебютировать. Он всегда со мной разговаривает и вселяет уверенность. Это помогает мне, ведь я был травмирован целых пять месяцев, — приводит слова Гюлера Diario AS.

Напомним, 18-летний футболист присоединился к «Реалу» прошлым летом, однако впервые вышел на поле только 6 января в кубковой игре.

Завтра, 14 января, «Реал» встретится с «Барселоной» в борьбе за Суперкубок Испании. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.