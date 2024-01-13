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Гюлер: «Анчелотти доверяет мне»

13 Января 2024 • 12:02 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.55 2 3.10
14.01 22:00

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер поделился комментарием о работе с главным тренером команды Карло Анчелотти.

— Анчелотти доверяет мне, поэтому он дал мне возможность дебютировать. Он всегда со мной разговаривает и вселяет уверенность. Это помогает мне, ведь я был травмирован целых пять месяцев, — приводит слова Гюлера Diario AS.

Напомним, 18-летний футболист присоединился к «Реалу» прошлым летом, однако впервые вышел на поле только 6 января в кубковой игре.

Завтра, 14 января, «Реал» встретится с «Барселоной» в борьбе за Суперкубок Испании. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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