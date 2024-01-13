Один из лучших футболистов «Барселоны» не сыграет с «Реалом»

Латераль каталонской «Барселоны» Жоау Канселу не поможет своей команде в финальном матче Суперкубка Испании против мадридского «Реала», рапортуют журналисты Sport.es. Португалец недоступен из-за повреждения колена.

Канселу получил травму по ходу поединка 19-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (2:1).

Напомним, что в полуфинальном матче Суперкубка подопечные Хави Эрнандеса уверенно победили «Осасуну» со счетом 2:0.

Финальная встреча между «Барселоной» и «Реалом» состоится в Саудовской Аравии в воскресенье, 14 января.

«Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро