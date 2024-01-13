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Экс-игрок «Реала» Гути сравнил Роналду и Мбаппе

13 Января 2024 • 09:04 Комментировать

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Гути поделился мыслями о возможном переходе в «королевский» клуб нападающего Килиана Мбаппе, сравнив его с трансфером португальца Криштиану Роналду.

«Роналду перешел в «Реал» с «Золотым мячом» и победой в Лиге чемпионов. Их даже нельзя сравнивать», - передает слова испанца газета Marca.

Ранее сообщалось, что до конца января Мбаппе должен принять окончательное решение о своем будущем. Контракт 25-летнего нападающего с парижским грандом истекает грядущим летом. Среди претендентов на Килиана называются два клуба – «Реал» и «Ливерпуль».

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Реал Мадрид Криштиану Роналду ПСЖ Гути Килиан Мбаппе ещё теги
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