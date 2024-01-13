Куртуа может стать дублёром украинца Лунина в «Реале»

В мадридском «Реале» может произойти важная рокировка во вратарской линии. Как стало известно журналистам El Nacional, бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который восстанавливается после травмы «крестов», может стать резервным вратарем команды.

По данным источника, звездный игрок будет находиться в запасе, если не сможет вернуться на прежний уровень после восстановления. В таком случае первым номером «королевского» клуба станет украинец Андрей Лунин.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Куртуа с мадридским грандом рассчитано до середины 2026 года. Бельгиец выбыл до конца текущего сезона из-за повреждения.