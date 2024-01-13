В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной»

Фланговый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль готов помочь своей команде в финальном матче Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны». Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

31-летний латераль получил незначительное повреждение по ходу полуфинальной встречи с «Атлетико» (5:3). Несколько дней Карвахаль занимался по индивидуальной программе в зале. Его участию в финальной встрече ничего не угрожает.

Поединок «Реала» против «Барселоны» состоится в воскресенье, 14 января, на стадионе в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.