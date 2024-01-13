«Реал» выбрал вратаря на финал с «Барселоной»

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с итальянцем Карло Анчелотти принял решение, кто будет защищать ворота команды в финальном поединке Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны».

По сведениям журналистов Relevo, место в рамке ворот «королевского» клуба займет испанец Кепа Аррисабалага. Он играл в полуфинальном матче с мадридским «Атлетико». Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 5:3.

Финальный поединок «Реала» против «Барселоны» состоится в воскресенье, 14 января. Встреча состоится в Саудовской Аравии.

Симеоне назвал причину пяти пропущенных голов от «Реала»