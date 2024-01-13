«Алавес» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Севильи»

Второй круг чемпионата Испании открыли «Севилья» и «Алавес», конкуренты в борьбе за выживание. Хесус Навас сразу запустил мяч в перекладину. После углового гостям удалось забить легкий мяч, отличился Науэль Теналья. Кике Гарсия с помощью рикошета удвоил перевес на 40-й минуте. В середине второго тайма Рафа Мир вернул интригу голевым ударом, а Лукас Окампос заработал и реализовал пенальти - 2:2. На 90-й минуте Рубен Дуарте стал героем «Алавеса», удачно сыграв головой, - 2:3. Его команда взмыла на 12-е место, а вот севильцы идут в очке над зоной вылета.