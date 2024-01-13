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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Алавес» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Севильи»

13 Января 2024 • 01:03 Комментировать
Севилья
2:3
Алавес

Второй круг чемпионата Испании открыли «Севилья» и «Алавес», конкуренты в борьбе за выживание. Хесус Навас сразу запустил мяч в перекладину. После углового гостям удалось забить легкий мяч, отличился Науэль Теналья. Кике Гарсия с помощью рикошета удвоил перевес на 40-й минуте. В середине второго тайма Рафа Мир вернул интригу голевым ударом, а Лукас Окампос заработал и реализовал пенальти - 2:2. На 90-й минуте Рубен Дуарте стал героем «Алавеса», удачно сыграв головой, - 2:3. Его команда взмыла на 12-е место, а вот севильцы идут в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Севилья2:3Алавес
  26'Теналья Науэль (0:1)
  40'Кике Гарсия (0:2)
(1:2) Мир Рафа70'  
(2:2) Окампос Лукас82'  
  90'Дуарте Рубен (2:3)
Дмитрович МаркоНавас Хесус  63' 69' (Хуанлу Санчес ( 69') Рамос СерхиоМаркан Маркос  58'Салас Кике 42' (Педроса Адриа ( 42') Сусо ХесусСумаре Бубакари  50' 55' (Диас Мариано ( 55'  71') Ракитич Иван 56' (Соу Джибрил ( 56') Торрес ОливерОкампос ЛукасБерналь Исаак Ромеро 55' (Мир Рафа ( 55')
Запасные: Ньянзу ТангиФлорес АльбертоАрболь МатиасЯнузай АднанАгум ЛюсьенХордан ХоанБаде Луак
Сивера АнтониоГоросабел АндониТеналья НауэльМарин Рафа  23'Хави ЛопеcГевара Андер 90' (Бланко Антонио ( 90') Бенавидес Карлос  81'Висенте Карлос 90' (Парада Виктор ( 90') Гуриди Хон 77' (Сола Алекс ( 77') Риоха Луис 77' (Дуарте Рубен ( 77') Кике Гарсия  90' 72' (Омородион Сэмюэль ( 72')
Запасные: Реббах АбдеррахманХаджи ЯнисРодригес АдрианМараш НиколаАлькаин ЧеберМендес ТомасСимеоне Джулиано
12 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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