«Алавес» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Севильи»

Второй круг чемпионата Испании открыли «Севилья» и «Алавес», конкуренты в борьбе за выживание. Хесус Навас сразу запустил мяч в перекладину. После углового гостям удалось забить легкий мяч, отличился Науэль Теналья. Кике Гарсия с помощью рикошета удвоил перевес на 40-й минуте. В середине второго тайма Рафа Мир вернул интригу голевым ударом, а Лукас Окампос заработал и реализовал пенальти - 2:2. На 90-й минуте Рубен Дуарте стал героем «Алавеса», удачно сыграв головой, - 2:3. Его команда взмыла на 12-е место, а вот севильцы идут в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|26'Теналья Науэль (0:1)
|40'Кике Гарсия (0:2)
|(1:2) Мир Рафа70'
|(2:2) Окампос Лукас82'
|90'Дуарте Рубен (2:3)
Дмитрович Марко•Навас Хесус 63'69' (Хуанлу Санчес (69') •Рамос Серхио•Маркан Маркос• 58'Салас Кике42' (Педроса Адриа (42') •Сусо Хесус•Сумаре Бубакари 50'55' (Диас Мариано (55') • 71'Ракитич Иван56' (Соу Джибрил (56') •Торрес Оливер•Окампос Лукас•Берналь Исаак Ромеро55' (Мир Рафа (55')
Сивера Антонио•Горосабел Андони•Теналья Науэль•Марин Рафа• 23'Хави Лопеc•Гевара Андер90' (Бланко Антонио (90') •Бенавидес Карлос• 81'Висенте Карлос90' (Парада Виктор (90') •Гуриди Хон77' (Сола Алекс (77') •Риоха Луис77' (Дуарте Рубен (77') •Кике Гарсия 90'72' (Омородион Сэмюэль (72')
12 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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