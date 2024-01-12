​Игроки «Реала» получат бонус, если обыграют «Барселону»

В воскресенье вечером «Реал» и «Барселона» сойдутся лицом к лицу в финале Суперкубка Испании. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на издание Sport, президент мадридского клуба Флорентино Перес пообещал команде бонус в 4 миллиона евро за победу и трофей.

Отмечается, что в случае победы «Реала» деньги получат не только футболисты, но и штаб.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» стартует 14 января в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что в полуфиналах «Реал» обыграл «Атлетико» (5:3), а «Барселона» - «Осасуну» (2:0).

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