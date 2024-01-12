Радченко считает «Реал» фаворитом финала Суперкубка Испании

Бывший футболист «Расинга» Дмитрий Радченко оставил прогноз на финальный матч Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

«Реал» и «Барселона» при Анчелотти и Хави пропагандируют атакующий, комбинационный и интересный футбол, хорошо умеют играть в обороне. Преимущество будет у «Реала», у них больше футболистов, имеющих опыт игры не в одном финале», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Также Радченко отметил непримиримость двух испанских грандов, выделив также особенность матча для всей Испании.

Финальный матч Суперкубка состоится в воскресенье, 14 января, в Эр-Рияде. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.