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Радченко считает «Реал» фаворитом финала Суперкубка Испании

12 Января 2024 • 19:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
14.01 22:00

Бывший футболист «Расинга» Дмитрий Радченко оставил прогноз на финальный матч Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

«Реал» и «Барселона» при Анчелотти и Хави пропагандируют атакующий, комбинационный и интересный футбол, хорошо умеют играть в обороне. Преимущество будет у «Реала», у них больше футболистов, имеющих опыт игры не в одном финале», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Также Радченко отметил непримиримость двух испанских грандов, выделив также особенность матча для всей Испании.

Финальный матч Суперкубка состоится в воскресенье, 14 января, в Эр-Рияде. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.

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