​«Барселона» рассказала о травме Рафиньи – он пропустит «эль класико»

В четверг «Барселона» проводила полуфинальный матч Суперкубка Испании против «Осасуны» и победила со счётом 2:0. Вингер «сине-гранатовых» Рафинья получил травму и был заменён в концовке первого тайма.

Пресс-служба «Барселоны» теперь рассказала об итогах обследования Рафиньи. У 27-летнго игрока выявили травму левого подколенного сухожилия. Каталонцы не называют сроки восстановления бразильца, но ясно, что в предстоящем «эль класико» он не сыграет.

«Барселона» и «Реал» сойдутся в финале Суперкубка Испании в воскресенье, 14 января.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Рафинья провёл 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь голевых передач на партнёров.