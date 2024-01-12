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​«Барселона» рассказала о травме Рафиньи – он пропустит «эль класико»

12 Января 2024 • 15:50 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Барселона
14.01 22:00

В четверг «Барселона» проводила полуфинальный матч Суперкубка Испании против «Осасуны» и победила со счётом 2:0. Вингер «сине-гранатовых» Рафинья получил травму и был заменён в концовке первого тайма.

Пресс-служба «Барселоны» теперь рассказала об итогах обследования Рафиньи. У 27-летнго игрока выявили травму левого подколенного сухожилия. Каталонцы не называют сроки восстановления бразильца, но ясно, что в предстоящем «эль класико» он не сыграет.

«Барселона» и «Реал» сойдутся в финале Суперкубка Испании в воскресенье, 14 января.  

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Рафинья провёл 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас

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Комментарии (1) Все комментарии
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Sparrow88
12 Января 2024 в 16:30
То есть Барса в классико без тер Стегена, Гави, Канселу и Рафиньи. Педри только только восстановился, хз как он себя проявит в воскресенье. Не совсем уверен, что матч будет очень зрелищным, но хочется ошибаться.
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